عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 23:34

عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

منذ 51 mins 28 December، 2023
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