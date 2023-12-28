الدكتور الفلسطيني غسان أبو ستة الشاهد على مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، حيث حضر اليها من بريطانيا ليقوم بواجبه الطبي وانتقل بعد المجزرة الى مستشفى الشفاء، إنه الشاهد الحي على التدمير الممنهج للقطاع الصحي في غزة كان ضيف برنامج فلسطين المشهد صباح اليوم الخميس على قناة المنار .

في بداية اللقاء وجه تحية للقطاع الصحي في قطاع غزة على الرغم من الفظائع والجرائم الإسرائيلي ما زال مستشفى العود في جباليا لا يزال يقدم الخدمة الطبية وفي شمال القطاع لا زالت الخدمات الطبية ايضا وتفاني القطاع الطبي في غزة مدرسة يدرس في كل العالم .

وقال أبو ستة أن” العدو اختار قصف مستشفى المعمداني كاختبار للمجتمع الدولي لأنها مرتبطة بمجلس الكنائس العالمي وتدار من الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا، وبعد إستهداف مستشفى المعمداني بدأت سلسلة أو مشروع ممنهج لتدمير الكامل للقطاع الطبي”.

وبعد انتقاله لمستشفى الشفاء قال الدكتور أبو ستة أن” العدو نسج سردية استهداف مستشفى الشفاء لكي يدمر 4 مستشفيات اطفال وضرب مستشفى السرطان”.

المصدر: موقع المنار