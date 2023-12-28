طوفان الاقصى| قراءة في استطلاع للرأي العام السعودي تجاه ملف التطبيع السعودي الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 12:26

طوفان الاقصى| قراءة في استطلاع للرأي العام السعودي تجاه ملف التطبيع السعودي الاسرائيلي

منذ 2 ساعة 28 December، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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