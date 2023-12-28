قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي خلال مراسم تشييع اللواء الشهيد السيد رضي موسوي انه” لن نسكت على اغتيال ابناء وطننا وانتقامنا سيكون جديا وشديدا ولن يكون غير انهاء وجود الكيان الصهيوني”.

واضاف:” نحن ندعم الشعب الفلسطيني حتى آخر نفس”.

ورأى اللواء سلامي ان”عملية طوفان الاقصى عملية فلسطينية تامة وخطط لها الفلسطينيون ونفذوها بالكامل بأنفسهم”

واضاف” عملية طوفان الاقصى هي نتاج معاناة فلسطينية ومواجهة فلسطينية كاملة ورد عل على الاحتلال وممارساته”.

وأكد انه” لا شك ان لدى جبهة المقاومة مشتركات كثيرة لكن لكل محور فيها استقلاليته في التحرك”.

وقال اللواء سلامي:”عملية طوفان الأقصى لم تكن انتقاما للشهيد القائد قاسم سليماني فنحن من سينتقم له”.

وانطلقت مراسم التشييع صباح اليوم الخميس، في ساحة الإمام الحسين بالعاصمة الإيرانية طهران.

وشارك في مراسم الوداع والتشييع حشود غفيرة من المواطنين الإيرانيين وجمعٌ من مسؤولين عسكريين وحكوميين.

وسار موكب التشييع من ميدان الإمام الحسين جنوبًا إلى ميدان “تجريش” شمالًا، حيث شيُوراى جثمان السيد رضي في مثواه الأخير.

وكان قائد الثورة الإسلاميّة السيد علي الخامنئي قد أدى في وقت سابق من اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد السيد موسوي بحضور اللواء حسين سلامي ومسؤولون آخرون.

ويوم أمس الأربعاء، أقيمت في باحة مقام الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف، مراسم تشييع رمزية للشهيد موسوي.

وأعلن حرس الثورة الإسلاميّة، يوم الإثنين الماضي، أنّ غارة إسرائيلية على مشارف العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن استشهاد أحد كبار قاداتها السيد رضي موسوي، الذي كان رفيقًا مقربًا للقائد السابق لقوة القدس الشهيد الحاج قاسم سليماني.

المصدر: موقع المنار