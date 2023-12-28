شهيدة وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 01:24
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شهيدة وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة
منذ 1 ساعة
28 December، 2023
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دير البلح
غزة
قصف اسرائيلي
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