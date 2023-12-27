أعلن اعلام العدو عن سقوط قتيلين في مستعمرة كريات شمونة بعد سقوط وابل من الصواريخ عليها من جنوب لبنان، ونشرت مواقع صهيونية فيديو لحظة وقوع الصواريخ.

وذكرت وسائل إعلام العدو انه تم” إطلاق 16 صاروخًا من لبنان تجاه كريات شمونه نتج عنها أضرار في عدد من المباني”.

كما تم التداول بفيديو للحظة هروب مستعمرين إلى الملاجئ بعد إطلاق صواريخ على الكريات .

المقاومة الإسلامية : قصفنا كريات شمونة بـ30 صاروخا ردا على جرائم استهداف المدنيين في بنت جبيل

المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت أنه”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة وردًا على ‏جرائم العدو المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيّين في بنت جبيل إستهدف مجاهدونا عند الساعة 04:30 من بعد ظهر الأربعاء‎ ‌‏27-12-2023 مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا”.‏

اضرار بعد سقوط صواريخ على كريات شمونة

المصدر: مواقع