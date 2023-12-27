أصاب جندي صهيوني جنودا آخرين بجراح بعد استيقاظه ليلا من كابوس وإطلاقه النار في غرفة كانوا فيها حسبما أوردت القناة 12 الصهيونية اليوم الأربعاء.

وأفيد بأن الحادثة وقعت خلال مكوث جنود من لواء المظليين داخل معسكر للجيش الصهيوني في عسقلان الأسبوع الماضي بغية الاستراحة وتجديد النشاط بعد أسابيع من القتال في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، فإن جنديا من الكتيبة 890 استيقظ مذعورا من كابوس في الليل، وأطلق النار على حائط في الغرفة التي يتواجد فيها مع جنود آخرين ما أسفر عن إصابتهم.

وفي أعقاب ذلك، باشرت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادثة فيما قرر الجيش الصهيوني عدم التحقيق مع الجندي (في هذه المرحلة) بسبب وضعه الصحي.

يشار ان الاعلام الصهيوني اكد ان الاسبوع الماضي إنّه “تم علاج أكثر من 2800 جندي إسرائيلي في قسم إعادة التأهيل، يعانون من صعوبات في الصحة العقلية واضطرابات ما بعد الصدمة” بعد دخولهم الحرب على القطاع.

المصدر: عرب 48