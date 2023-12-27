تنظم وزارة الثقافة، بالتعاون مع السفارة الايرانية في بيروت، فعاليةً ثقافيةً من وحي عيد الميلاد المجيد بعنوان “دمعة مريم-مآسي غزّة” تحاكي المآسي الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على غزّة والجنوب اللبناني، عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل الواقع فيه ٢٩ من الشهر الجاري في المكتبة الوطنية في بيروت.

تشارك في الفعالية، التي تحييها نخبة من المثقفين اللبنانيين والعرب، عقيلة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الأستاذة المحاضرة في جامعة الشهيد بهشتي الدكتورة علم الهدى التي تزور لبنان بناء على دعوة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى.

المصدر: موقع المنار