جيش الاحتلال يقصف منزلًا مهجورًا بقذائف “إنيرجا” ويفجر مركبة في منطقة اكتابا بمدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 06:40

جيش الاحتلال يقصف منزلًا مهجورًا بقذائف “إنيرجا” ويفجر مركبة في منطقة اكتابا بمدينة طولكرم

منذ 43 mins 27 December، 2023
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