قصف مدفعي إسرائيلي على منطقتي المغازي والبريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 05:04

قصف مدفعي إسرائيلي على منطقتي المغازي والبريج وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 27 December، 2023
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