الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تحتجز 3 سيارات إسعاف وتمنعها من نقل مصابين من مخيم نور شمس بطولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 03:28

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تحتجز 3 سيارات إسعاف وتمنعها من نقل مصابين من مخيم نور شمس بطولكرم

منذ 18 mins 27 December، 2023
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