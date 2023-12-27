اشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال في أحياء النفق والتفاح والدرج بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 03:28

اشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال في أحياء النفق والتفاح والدرج بمدينة غزة

منذ 39 mins 27 December، 2023
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