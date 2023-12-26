مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشنّ غارتين جويتين بالصواريخ مستهدفاً أراضٍ زراعية في بلدة ميس الجبل الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 10:00

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشنّ غارتين جويتين بالصواريخ مستهدفاً أراضٍ زراعية في بلدة ميس الجبل الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 26 December، 2023
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