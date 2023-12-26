مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال فجَرت ثلاثة منازل في مخيم نور شمس قبل انسحابها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 10:00

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال فجَرت ثلاثة منازل في مخيم نور شمس قبل انسحابها

منذ 1 ساعة 26 December، 2023
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