تعزيزات جديدة لقوات الاحتلال تتوجّه إلى مخيم نور شمس في طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 03:52

تعزيزات جديدة لقوات الاحتلال تتوجّه إلى مخيم نور شمس في طولكرم

منذ 32 mins 26 December، 2023
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