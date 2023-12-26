سماع أصوات اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 03:50

سماع أصوات اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 42 mins 26 December، 2023
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