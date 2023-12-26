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December 26 2023 - 03:50

بالفيديو | قصف عنيف يطال مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 57 mins 26 December، 2023
قصف على غزة - طوفان الأقصى (3)
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارات عنيفة طالت مخيم البريج وسط قطاع غزة.

المصدر: وكالات

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