حركة النجباء تعزي بشهادة السيد رضي الموسوي: نجم من الأنجم التي دافعت عن الحق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 21:58

حركة النجباء تعزي بشهادة السيد رضي الموسوي: نجم من الأنجم التي دافعت عن الحق

منذ 14 mins 25 December، 2023
حركة النجباء
حركة النجباء
العراق - عربي وإقليمي

تقدمت المقاومة الإسلامية – حركة النجباء بالعزاء، بالعزاء بشهادة القائد في حرس الثورة الإسلامية السيد رضي الموسوي، وقالت في بيان “نعزي الأخوة المقاومين جميعا لأفول نجم من الأنجم التي دافعت عن الحق ودفعت رجس الإرهاب عن مرقد السيدة زينب عليها السلام”.

وأضافت الحركة في بيان “في الوقت الذي نعيش فيه أيام النصر على العدو الصهيوني الواهن، ومع قرب الذكرى الرابعة لاستشهاد القادة الميامين الحاجين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني رضوان الله تعالى عليهما، ارتقى الى بارئه شهيدا محتسبا القائد في حرس الثورة الإسلامية السيد رضي الموسوي الذي استشهد في قصف صهيوني غاشم استهدف منطقة السيدة زينب في دمشق”.

حركة النجباء
حركة النجباء

المصدر: موقع المنار

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