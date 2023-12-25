حركة النجباء تعزي بشهادة السيد رضي الموسوي: نجم من الأنجم التي دافعت عن الحق

تقدمت المقاومة الإسلامية – حركة النجباء بالعزاء، بالعزاء بشهادة القائد في حرس الثورة الإسلامية السيد رضي الموسوي، وقالت في بيان “نعزي الأخوة المقاومين جميعا لأفول نجم من الأنجم التي دافعت عن الحق ودفعت رجس الإرهاب عن مرقد السيدة زينب عليها السلام”.

وأضافت الحركة في بيان “في الوقت الذي نعيش فيه أيام النصر على العدو الصهيوني الواهن، ومع قرب الذكرى الرابعة لاستشهاد القادة الميامين الحاجين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني رضوان الله تعالى عليهما، ارتقى الى بارئه شهيدا محتسبا القائد في حرس الثورة الإسلامية السيد رضي الموسوي الذي استشهد في قصف صهيوني غاشم استهدف منطقة السيدة زينب في دمشق”.

حركة النجباء

المصدر: موقع المنار