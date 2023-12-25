بوتين يزور “الحوض الشمالي” في بطرسبورغ لإطلاق سفن حربية

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى “الحوض الشمالي” لبناء السفن في بطرسبورغ شمال غربي روسيا، حيث أذن برفع الأعلام فوق عدد من السفن الجديدة معلنا التحاقها بالأسطول الروسي.

وقال بوتين خلال الاحتفال العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة: “وفقًا للعقيدة البحرية، نواصل العمل على إنتاج السفن الحديثة بالجملة وتسليمها حسب الخطة إلى سلاح البحرية”.

وأضاف: “إن إدخال أحدث السفن في الأسطول دليل آخر على أن صناعة بناء السفن لدينا آخذة في النمو وتتجه نحو الإنتاج الإيقاعي “المتسلسل” الضخم للسفن الحربية من مختلف الفئات، وهذه هي الخطوة الأهم في إحياء وتطوير قطاع بناء السفن الحربية لدينا”.

واشار بوتين إلى أن المختصين يعملون حاليا على بناء 5 فرقاطات و8 طرادات و13 سفينة صواريخ صغيرة وأكثر من 50 سفينة أخرى من مختلف الأصناف، متواجدة في أرصفة أحواض بناء السفن في الموانئ الروسية”.

وهنأ بوتين البحارة وبناة السفن الروس بحدَث اليوم، شاكرا القوى العاملة في شركات الإنتاج الروسية على احترافيتها العالية وتفانيها الكبير، متمنيا لطواقم السفن الروسية النجاح والحظ والمزيد من العمل الدؤوب لتقديم خدمات جديرة تصب في صالح روسيا.

ورافق الرئيس بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف حيث أذن برفع الأعلام على فرقاطة “الأدميرال غولوفكو” الجديدة.

وعبر تقنية الفيديو أذن بوتين برفع الأعلام على حاملة الصواريخ “ناروفومينسك”، وسفينة “ليف تشيرنافين” اللتين ستلتحقان بالأسطول الروسي.

الجيش الروسي يعلن تحرير مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين، خلال لقاء جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية. وقال شويغو لبوتين: “خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات الهجوم التابعة لمجموعة -الجنوب- اليوم مدينة مارينكا جنوب غرب دونيتسك بالكامل”.

وأكد وزير الدفاع أن السيطرة على هذه المدينة ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات الأوكرانية. وقال: “المهم هو أننا قمنا بنقل عمل المدفعية بعيدا جدا عن دونيتسك، إلى اتجاه الغرب، وهذا يسمح لنا اليوم بحماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من الهجمات”.

وأضاف: “تحرير هذه المدينة بطبيعة الحال، يقلل من القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية ويمنحنا فرصا إضافية لمزيد من الإجراءات”، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية أنشأت في مارينكا خلال تسع سنوات، منطقة محصنة قوية متصلة بممرات تحت الأرض، وهناك مكان محصن في كل شارع تقريبا.

وبدوره، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع على تحرير مارينكا وطلب نقل عبارات الشكر والامتنان لجميع الأفراد الذين شاركوا في المعارك في جميع أوقاتها ومراحلها. وقال بوتين في حديثه لوزير الدفاع: “أريد أن أهنئكم بهذا النجاح. انقلوا كلمات الامتنان لجميع الأفراد والمقاتلين الذين شاركوا في الأوقات مختلفة وفي المراحل مختلفة (من المعارك)”.

وأكد الرئيس أن “السيطرة على مارينكا تمكننا من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك، السيطرة على هذه المنطقة المحصنة يعطي لقواتنا إمكانية التقدم إلى الأمام”.

ومن جانب آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سيجل نموا بنهاية العام بنسبة 3.5%. قال الرئيس الروسي اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سينمو بنسبة 3.5%، بينما من المتوقع أن ينمو هذا الرقم في دول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف أن روسيا سجلت في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يكون 3.5%”.

وأوضح بوتين – أنه وفقا للمعلومات المتاحة له، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سجل نموا حيث بلغ في أرمينيا خلال الأشهر التسعة من هذا العام أكثر من 9%، وفي كازاخستان ما يقرب من 5%، وفي قيرغيزستان أكثر من 4% وفي بيلاروس كما في روسيا 3.5%.

وشدد بوتين أيضا على أن التفاعل داخل الاتحاد يستمر في التطور بشكل ديناميكي وناجح في جميع المجالات الرئيسية لبناء التكامل، على الرغم من “الصعوبات المعروفة المرتبطة بالوضع الخارجي الدولي الصعب”.

المصدر: موقع روسيا اليوم