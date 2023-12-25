المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابطين إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 06:38

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابطين إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة

منذ 31 mins 25 December، 2023
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