المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابطين إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 06:38
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المقاومة الإسلامية تستهدف مرابض العدو في ديشون ومستعمرة أفيفيم وموقع الضهيرة تموضع مشاة في قلعة هونين اللبنانية المحتلة
الشيخ نعيم قاسم للوفود الغربية المرسلة للمقاومة: أوقفوا العدوان على غزة قبل أي سؤال فالحرب في الجنوب انعكاس للعدوان
السيد هاشم صفي الدين: وجود المقاومة على الحدود ضروري للجنوب وللمعركة عنوان وطني مرتبط بمستقبل لبنان والنفط والغاز
السيد صفي الدين: ليس من مصلحة أحد في منطقتنا أن يخفف الضغط عن الكيان الصهيوني الذي سيصل إلى مرحلة إعلان التعب
النائب حسن فضل الله: من يعتقد بأن الحياد عن العدوان على غزة يبقيه بمنأى عن النتائج فهو واهم ومخطئ
كتائب القسام تستهدف 3 دبابات ميركافا وتقنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في جباليا شمال قطاع غزة
سرايا القدس: قصف تحشدات للعدو شرق خانيونس وشرق حي الزيتون وفي موقع "إسناد صوفا" ومحيطه برشقة صاروخية وقذائف الهاون
سرايا القدس وكتائب المجاهدين يقنصون جندي صهيوني ويستهدفون تحشداً للعدو بصاروخ "سعير" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 20424 شهيدا و 54036 مصابا
وسائل إعلام فلسطينة: اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال بمحيط شارع النفق وحي الدرج في غزة
المرصد الأورومتوسطي: مدارس الأمم المتحدة ومراكز إيواء النازحين في غزة تحولت لمربعات جرائم وحشية في حق المدنيين
النيابة البطريركية للسريان الكاثوليك بالبصرة والخليج: وقف احتفالات أعياد الميلاد هذه السنة احتراما لدماء شهداء غزة
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابطين إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة
منذ 31 mins
25 December، 2023
عاجل
العدو الاسرائيلي
المقاومة الفلسطينية
غزة
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