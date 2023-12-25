المدفعية الإسرائيلية تقصف محيط مدارس أبو حلو في البريج وسط قطاع غزة بالتزامن مع  إطلاق قنابل دخانية في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 04:22

المدفعية الإسرائيلية تقصف محيط مدارس أبو حلو في البريج وسط قطاع غزة بالتزامن مع  إطلاق قنابل دخانية في المنطقة

منذ 1 ساعة 25 December، 2023
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