الطقس غدا غائم جزئيا مع امطار خفيفة متفرقة دون تعديل بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع امطار خفيفة متفرقة فجرا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على الجبال . يتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم.



وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يخف تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة عن لبنان وينحسر تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم الاحد .

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1800 متر خلال الليل .

الإثنين: غائم جزئيا مع امطار خفيفة متفرقة فجرا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على الجبال . يتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة: على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 10 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.