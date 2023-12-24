لليوم الـ79 | المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي والعدو يعترف بمقتل 13 جنديا

تواصلت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات العدو الصهيوني في مناطق عدة شمالي قطاع غزة تزامنا مع غارات مكثفة للطيران على القطاع.

ووقعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال على محاور خان يونس.

وتحاول قوات الاحتلال الصهيوني التقدم باتجاه جباليا البلد بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وسط التصدي من المقاومين.

المقاومة أحبطت ايضا محاولة صهيونية للتوغل انطلاقا من معبر كرم أبو سالم.

الاعتراف بمقتل 13 جنديا صهيونيا

وأعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني صباح اليوم الأحد، مقتل 8 من جنوده في معارك جنوب ووسط قطاع غزة، ومساء أمس السبت، أعلن عن مقتل 5 جنود، وبذلك ترتفع حصيلة قتلاه إلى 13 خلال أقل من 12 ساعة.

وقالت اعترافات العدو انه في الساعات الماضية اخترق صاروخ مضاد للدروع آلية عسكرية رغم أنها مزودة بنظام اعتراض للصواريخ، قُتل 4 جنود على الفور وأصيب 2 بجروح خطيرة، وفي حادثة ثانية انفجرت عبوة ناسفة داخل مبنى وسط قطاع غزة فقُتل 2 من الجنود وأُصيب 10 آخرون منهم 3 بحالة خطيرة، بينما انفجرت عبوة ناسفة قرب مركبة عسكرية ما أدى لمقتل 2 و إصابة آخر بجروح خطيرة

وحسب اعتراف العدو قُتل الجنود الخمسة بمعارك في جنوب ووسط غزة، باستهداف آلية هندسية مدرعة بقذائف مضادة للدروع تسبب بمقتل ثلاثة وإصابة اثنين بجراح خطيرة، وتفجير مبنى كانوا بداخله تسبب بإصابة عشرة آخرين، بينها 3 إصابات خطيرة، وتفجير جيب هامر أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة.

اعلام العدو: المقاومة تُظهر صبرا كبيرا

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قالت ان “حماس تُظهر صبراً كبيراً في الميدان وتحسّن من طرقها القتالية ما أدى إلى هذا الإرتفاع بأعداد القتلى والجرحى في صفوف الجيش “الإسرائيلي”. واضافت: في الأيام الأخيرة تضاعفت التقارير الواردة من مختلف المحاور القتالية في غزة حول استخدام القناصة ضد جنود الجيش “الإسرائيلي”.

واعترت ان “حماس تبحث عن نقاط الضعف لدى قوات الجيش “الإسـرائيلي” في غزة وتنفذ هجماتها على أساس ذلك.