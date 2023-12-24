انفجارات متتالية بعد استهداف آليات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال العملية العسكرية المستمرة في مخيم نور شمس في طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 08:10
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انفجارات متتالية بعد استهداف آليات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال العملية العسكرية المستمرة في مخيم نور شمس في طولكرم
منذ 5 ساعة
24 December، 2023
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
تفجير عبوات ناسفة
طولكرم
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