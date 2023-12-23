جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في قصف لحزب الله استهدف جنودا في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 3-1-2024 عند الساعة 6:00 مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الحاج قاسم والحاج أبو مهدي ورفاقهما
جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في قصف لحزب الله استهدف جنودا في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس
منذ 10 mins
23 December، 2023
عاجل
شتولا
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