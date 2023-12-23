جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في قصف لحزب الله استهدف جنودا في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 23 2023 - 18:00

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في قصف لحزب الله استهدف جنودا في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس

منذ 10 mins 23 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة