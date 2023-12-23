إعلام العدو: سمع الكثير من المستوطنين عن صاروخ بركان الموجود لدى حزب الله واليوم شاهدوا حجم الإنفجار الكبير الذي أحدثه قرب شلومي في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 18:00

إعلام العدو: سمع الكثير من المستوطنين عن صاروخ بركان الموجود لدى حزب الله واليوم شاهدوا حجم الإنفجار الكبير الذي أحدثه قرب شلومي في الجليل الغربي

منذ 23 mins 23 December، 2023
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