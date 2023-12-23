سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تمكن جند الكتيبة من تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة راجلة من جيش الاحتلال كانت متواجدة على بوابة الكرك في دير الغصون شمال طولكرم ونؤكد إصابتهم بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 03:12

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تمكن جند الكتيبة من تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة راجلة من جيش الاحتلال كانت متواجدة على بوابة الكرك في دير الغصون شمال طولكرم ونؤكد إصابتهم بشكل مباشر

منذ 24 mins 23 December، 2023
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