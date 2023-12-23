مصادر صحفية: جثث الشهداء تركت في شوارع تل الزعتر بعد منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التحرك نحوها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 03:10

مصادر صحفية: جثث الشهداء تركت في شوارع تل الزعتر بعد منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التحرك نحوها

منذ 48 mins 23 December، 2023
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