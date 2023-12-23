وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف صهيوني استهدف عددًا من منازل المواطنين وسط مدينة دير البلح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 03:10

وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف صهيوني استهدف عددًا من منازل المواطنين وسط مدينة دير البلح بغزة

منذ 50 mins 23 December، 2023
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