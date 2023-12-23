اشتباكات عنيفة تدور الآن بين قوات الاحتلال الصهيوني والمقاومة في جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 01:34

اشتباكات عنيفة تدور الآن بين قوات الاحتلال الصهيوني والمقاومة في جباليا شمال قطاع غزة

منذ 23 mins 23 December، 2023
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