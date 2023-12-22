إعلام العدو: هبوط مروحية عسكرية في مستشفى “سوروكا” بالنقب تحمل على متنها عدد من الإصابات في صفوف الجيش “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 18:54

إعلام العدو: هبوط مروحية عسكرية في مستشفى “سوروكا” بالنقب تحمل على متنها عدد من الإصابات في صفوف الجيش “الإسرائيلي”

منذ 52 mins 22 December، 2023
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