لليوم الـ78.. العدوان الصهيوني يتواصل على غزة

يتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم 78 على التوالي بضوء أخضر أميركي وصمت وتواطؤ غربي وعربي، ما يسمح للعدو بالتمادي في جرائمه التي تستهدف بشكل واضح المدنيين العزل.

وبالسياق، نفذت طائرات العدو منذ فجر الجمعة سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في غزة بينها مدينة رفح جنوب القطاع، كما سجل عدة إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع المجادلة غربي مدينة خانيونس.

كما سجل قصف مدفعي صهيوني كثيف وغارات جوية على جباليا البلد ومخيم جباليا في غزة.

وذكرت المصادر الفلسطينية ان “أصوات انفجارات ناتجة عن اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات العدو الاسرائيلي في مناطق اليرموك والجلاء وحي الشيخ رضوان وسط غزة”.

في حين أكد “الهلال الأحمر الفلسطيني” في غزة ان “الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع والأوبئة بدأت تنتشر في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء جراء العدوان الاسرائيلي”.

المصدر: قناة المنار