فايننشال تايمز: الخطوة تأتي عقب توقيع 13 عضوا بمجلس نواب اليهود البريطانيين رسالة انتقدت حرب “إسرائيل” في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 01:34

فايننشال تايمز: الخطوة تأتي عقب توقيع 13 عضوا بمجلس نواب اليهود البريطانيين رسالة انتقدت حرب “إسرائيل” في غزة

منذ 7 mins 23 April، 2025
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