الهلال الأحمر: إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي بالبطن والصدر في طوباس، وتم نقلها للمستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 04:58

الهلال الأحمر: إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي بالبطن والصدر في طوباس، وتم نقلها للمستشفى

منذ 15 mins 22 December، 2023
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