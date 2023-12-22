الاحتلال يقتحم قرى شمال شرق جنين ناشراً القناصة على أسطح المباني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 03:16

الاحتلال يقتحم قرى شمال شرق جنين ناشراً القناصة على أسطح المباني

منذ 9 mins 22 December، 2023
جنين
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

إقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قرى شمال شرق جنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن “قوات الاحتلال اقتحمت قرى دير أبو ضعيف وجلبون وجلقموس، ونشرت القناصة على أسطح البنايات وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في دير أبو ضعيف”.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في محيط قرية زبدة قرب بلدة يعبد جنوب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ، كما دارت اشتباكات عنيفة ومستمرة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة في طوباس .

جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس

المصدر: وكالات

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