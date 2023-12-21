مشاهد قنص ضابط صهيوني ببندقية “الغول” القسامية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 16:26

مشاهد قنص ضابط صهيوني ببندقية “الغول” القسامية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 21 December، 2023
قنص
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

مشاهد قنص ضابط صهيوني ببندقية “الغول” القسامية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

المصدر: كتائب القسام

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