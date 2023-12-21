سرايا القدس: مجاهدونا يدكون تحشداً لجنود العدو في محيط الادارة المدنية شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2023 - 12:06

سرايا القدس: مجاهدونا يدكون تحشداً لجنود العدو في محيط الادارة المدنية شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون

منذ 49 mins 21 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة