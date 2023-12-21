إعلام العدو: مستوطنة “كريات شمونة” هي مدينة أشباح ولا توصيف آخر للوضع في المستوطنات التي أُخلي معظم سكانها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 09:38

إعلام العدو: مستوطنة “كريات شمونة” هي مدينة أشباح ولا توصيف آخر للوضع في المستوطنات التي أُخلي معظم سكانها

منذ 31 mins 21 December، 2023
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