حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 09:36

حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار

منذ 51 mins 21 December، 2023
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