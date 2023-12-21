إعلام العدو: الإعلان عن مقتل 3 جنود “إسرائيليين” وإصابة 8 بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 09:36

إعلام العدو: الإعلان عن مقتل 3 جنود “إسرائيليين” وإصابة 8 بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 21 December، 2023
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