اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 06:48

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 10 mins 20 December، 2023
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