وزير الدفاع الفرنسي: أرحب بنظيري السعودي في باريس ونتفق مع الرياض في أهداف حرية الملاحة بالبحر الأحمر والاستقرار بالشرق الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 02:14

وزير الدفاع الفرنسي: أرحب بنظيري السعودي في باريس ونتفق مع الرياض في أهداف حرية الملاحة بالبحر الأحمر والاستقرار بالشرق الأوسط

منذ 36 mins 20 December، 2023
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