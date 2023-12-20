تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 00:44
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محمد عبدالسلام: السفن تمر في باب المندب ولا أحد يستهدفها وعملياتنا تستهدف فقط السفن المتجهة إلى كيان العدو والمرتبطة به
قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية: عملية طوفان الأقصى هي بداية لأحداث مهمة في العالم والمنطقة
العميد حاجي زاده: لقد أدركوا أن قوة المسلمين ومحور المقاومة أكبر من أن يقضوا عليها بمجرد أن يحضروا سفنهم وبوارجهم
مندوب روسيا في مجلس الأمن: أمريكا تزود إسرائيل بالأسلحة التي تقتل بها الفلسطينيين وقوضت القرارات التي تهدف لتحقيق تهدئة
المكتب السياسي لأنصارالله: التحالف الذي أعلنته أمريكا بحجة حماية الملاحة بالبحر الأحمر إنما هو لحماية الكيان الإسرائيلي
تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة
منذ 17 mins
20 December، 2023
عاجل
الامم المتحدة
طوفان الأقصى
غزة
مجلس الامن
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