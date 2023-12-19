مجاهدو القسام يتمكنون من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة “TBG” ويؤكدون مقتل 8 جنود صهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 21:40
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مجاهدو القسام يتمكنون من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة “TBG” ويؤكدون مقتل 8 جنود صهاينة
منذ 1 ساعة
19 December، 2023
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