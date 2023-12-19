عمليات المقاومة في غزة تتصاعد وخسائر العدو تتزايد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 20:08

عمليات المقاومة في غزة تتصاعد وخسائر العدو تتزايد

منذ 5 mins 19 December، 2023
عمليات المقاومة في غزة
تقارير مصورة - فلسطين

عمليات المقاومة في غزة تتصاعد وخسائر العدو تتزايد.

المصدر: قناة المنار

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