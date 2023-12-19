كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية مركزة مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 20:08

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية مركزة مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة

منذ 27 mins 19 December، 2023
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