سرايا القدس تؤكد مقتل وإصابة 7 جنود صهيانة في حي الشجاعية شرق غزة وتدك تحشدات العدو في محيط أبراج الشيخ زايد شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 20:08

سرايا القدس تؤكد مقتل وإصابة 7 جنود صهيانة في حي الشجاعية شرق غزة وتدك تحشدات العدو في محيط أبراج الشيخ زايد شمال القطاع

منذ 52 mins 19 December، 2023
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