هآرتس: يتلقى 2816 جنديًا العلاج في قسم التأهيل التابع لوزارة “الدفاع” منذ اندلاع الحرب ويعاني 18% منهم من مشاكل الصحة النفسية واضطراب ما بعد الصدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 20:08

هآرتس: يتلقى 2816 جنديًا العلاج في قسم التأهيل التابع لوزارة “الدفاع” منذ اندلاع الحرب ويعاني 18% منهم من مشاكل الصحة النفسية واضطراب ما بعد الصدمة

منذ 1 ساعة 19 December، 2023
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