سرايا القدس: استهدفنا بعشرات قذائف الهاون تجمعا للآليات الاسرائيلية وجنود العدو في محيط المطاحن جنوب دير البلح بغزة وقد رُصدت 4 طائرات صهيونية تقوم بإجلاء عدد من القتلى والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 20:08

سرايا القدس: استهدفنا بعشرات قذائف الهاون تجمعا للآليات الاسرائيلية وجنود العدو في محيط المطاحن جنوب دير البلح بغزة وقد رُصدت 4 طائرات صهيونية تقوم بإجلاء عدد من القتلى والجرحى

منذ 1 ساعة 19 December، 2023
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