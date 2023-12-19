جيش الاحتلال يعترف بمقتل عسكريين اثنين خلال المعارك في قطاع غزة ليرتفع إجمالي قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 463 – موقع قناة المنار – لبنان
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جيش الاحتلال يعترف بمقتل عسكريين اثنين خلال المعارك في قطاع غزة ليرتفع إجمالي قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 463
منذ 9 mins
19 December، 2023
عاجل
العدو الصهيوني
المقاومة الفلسطينية
طوفان الأقصى
غزة
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